Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проголосовал на выборах в Госдуму. Он пришел на избирательный участок в культурном центре «Барвиха» утром 18 сентября.

При входе на участок всем голосующим измеряют температуру. Кабины для голосования и КОИБы в «Барвихе» установили в зрительном зале, оборудованном камерами видеонаблюдения.

Все члены избирательной комиссии соблюдают правила безопасности и работают в средствах индивидуальном защиты. Избирателям также выдают маски, перчатки, антисептики и одноразовые ручки.

По итогам первого дня голосования явка в регионе, по данным Мособлизбиркома, превысила 12%. Свой выбор сделали уже 900 тысяч жителей Подмосковья. Отдать свой голос можно и на дому. Для этого надо подать заявку до 14:00 19 сентября в участковую комиссию.

Всего в регионе работает более четырех тысяч избирательных участков. Контроль за избирательным процессом осуществляет Центр общественного мониторинга за голосованием в Одинцове.

Здесь была оборудована видеостена высокой четкости, на которую выводится трансляция с 3873 камер, установленных на избирательных участках, а запись ведется на 219 видеорегистраторов.

Все три дня выборов он будет работать в круглосуточном режиме. Следить за голосованием помогают наблюдатели, представители Избиркома Московской области и штаба общественного видеонаблюдения.