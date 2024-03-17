Выборы 17 марта 2024, 16:23 «Грубый безграмотный фейк». Памфилова — о вбросе про перенос выборов в Липецке Памфилова: вброс о переносе выборов в Липецке — грубый и безграмотный фейк РИА «Новости»

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала грубым и безграмотным фейком вброс о переносе выборов в Липецке. Тему борьбы с многочисленными фейковыми новостями во время проведения голосования подняли на конференции в Информцентре ЦИК 17 марта.

«Я хочу сразу предупредить: пока идет голосование, мы о многих вещах противодействия не говорим, пока не будем. Но позже покажем то, с чем пришлось столкнуться», — отметила Памфилова.

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Она поблагодарила коллег за то, что они успешно справляются с массой информационных вбросов и фейков.

«Информационная война направлена на дискредитацию. Поговорим по регионам. Один из фейков — губернатор Липецкой области перенес выборы и ссылался якобы на разговор с представителем ЦИК. Это грубый, безграмотный фейк. Все граждане знают, что это невозможно», — подчеркнула глава Центризбиркома.