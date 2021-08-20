19.08.2021 по результатам жеребьевки распределено платное время для размещения агитационных материалов в эфире «Телеканал 360» и «Телеканал 360 Новости» при проведении выборов депутатов в Государственную Думу ФС РФ и Московскую областную Думу.

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