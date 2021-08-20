График распределения платного эфирного времени на «360» и «360 Новости» при проведении выборов депутатов ГД и МОД
19.08.2021 по результатам жеребьевки распределено платное время для размещения агитационных материалов в эфире «Телеканал 360» и «Телеканал 360 Новости» при проведении выборов депутатов в Государственную Думу ФС РФ и Московскую областную Думу.
Телеканал «360»: График распределения роликов партий в Госдуму в будни;
Телеканал «360»: График распределения роликов партий в Госдуму в выходные.
Телеканал «360»: График распределения роликов кандидатов в Госдуму в будни;
Телеканал «360»: График распределения роликов кандидатов в Госдуму в выходные.
Телеканал «360»: График распределения роликов партий в в Мособлдуму в будни;
Телеканал «360»: График распределения роликов партий в в Мособлдуму в выходные.
Телеканал «360»: График распределения роликов кандидатов в в Мособлдуму в будни.
Телеканал «360 Новости»: График распределения роликов партий в Госдуму в будни;
Телеканал «360 Новости»: График распределения роликов партий в Госдуму в выходные.
Телеканал «360 Новости»: График распределения кандидатов в Госдуму в будни;
Телеканал «360 Новости»: График распределения кандидатов в Госдуму в выходные.
Телеканал «360 Новости»: График распределения роликов партий в Мособлдуму в будни;
Телеканал «360 Новости»: График распределения роликов партий в Мособлдуму в выходные.
Телеканал «360 Новости»: График распределения роликов кандидатов в Мособлдуму в будни.