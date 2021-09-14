Готовность штабов общественного наблюдения к выборам обсудили на заседании ЦИК

Несколько дней осталось до сентябрьских выборов в России. Центральная избирательная комиссия на заседании обсудила готовность штабов общественного наблюдения к выборам. Руководитель подмосковного штаба Александр Тарасев заявил, что организованы пространство для видеонаблюдения, а также пресс-центр и медиацентр.

«Штабе общественного наблюдения организованы пресс- и медиацентры, помещение для видеонаблюдения с видеостеной и 30 стационарными компьютерами с возможностью подключения к системе видеонаблюдения избирательных участков Подмосковья, на которых будет работать группа видеоконтроля, — рассказал Тарарев.

Он подчеркнул, что попытки перекрыть камеры шкафами, шарами, цветами или другими предметами недопустимы. Также не должно быть замен карт памяти или внезапных отключений камеры якобы для технического обслуживания. Все эти моменты ЦИК будет фиксировать и реагировать жестко.

«На это отдельное внимание обратила председатель ЦИК Элла Панфилова на сегодняшнем рабочем совещании. Если необходимо, нужно закупать карты большей памяти и вообще сделать все возможное, чтобы обеспечить непрерывную трансляцию и запись на протяжении всего времени работы участковых комиссии», — подчеркнул Тарарев.

Штаб общественного наблюдения Московской области будет находиться в МАУС «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс». Он начнет работу в 00:00 17 сентября и будет активен до 15:00 20 сентября.

Уточняется, что к работе в штабе допустят только людей с сертификатом о вакцинации от коронавируса и и отрицательным ПЦР-тестом, который должен был быть сделан не менее чем за три дня до посещения. При отсутствии теста его можно будет сделать прямо в штабе в день посещения.