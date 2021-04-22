Госдума решила отменить «день тишины» при многодневном голосовании

На пленарном заседании Госдума приняла закон, который отменяет традиционный «день тишины» перед многодневным голосованием. Документ вводит положение о завершении предвыборной агитации в 00:00 первого дня таких выборов.

Изменения коснутся законов «Об основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ».

Теперь, если ЦИК примет решение проводить голосование в течение нескольких дней, предвыборную агитацию нужно будет завершить «в 00:00 по местному времени первого дня голосования». Поправку внесла группа депутатов Госдумы в рамках законопроекта о сроках, в которые можно обжаловать решения комиссий на выборах, которые относятся к отказу в регистрации кандидатов или заверения их списка.

Закон, который приняла Госдума, позволяет подать исковое заявление «в течение пяти дней со дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения». Кроме того, сократится срок подачи жалобы на аналогичные действия — с 10 до пяти дней. При этом комиссия должна будет рассмотреть жалобу в течение семи дней.

Решение комиссии по жалобе об отказе в регистрации можно быть обжаловать лишь в суде.