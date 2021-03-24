Госдума приняла закон о возможности переизбрания действующего президента на новый срок

Государственная дума приняла закон, позволяющий действующему президенту РФ Владимиру Путину избираться на новый срок. Госдума одобрила закон в третьем чтении.

Согласно закону, глава государства сможет переизбираться еще на два президентских срока по шесть лет. Ранее в Конституцию по итогам всенародного голосования внесли поправку, позволяющую действующую президенту РФ участвовать в следующих выборах.

Требования, закрепленные в основном законе, предполагают, что претендовать на пост президента может гражданин России не моложе 35 лет, при этом постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший иностранного гражданства либо вида на жительство в другой стране.

В Конституции РФ после внесения поправок указано, что одно и то же лицо может занимать должность президента не более двух сроков. Но это ограничение не исключает возможности для действующего главы государства занимать должность еще в течение двух сроков в случае переизбрания.

Накануне вечером, 23 марта, Путин сделал прививку от коронавируса. В Кремле сообщили, что президент РФ чувствует себя хорошо.