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    19 сентября 2021, 19:07

    МВД не зафиксировало серьезных нарушений при голосовании в Госдуму

    Анатолий Минкин

    Серьезных проблем, влияющих на результаты, во время проведения трехдневного голосования на выборах в Госдуму полиция не регистрировала. С таким заявлением в ЦИК выступил начальник Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД России Михаил Давыдов.

    МВД не зафиксировало серьезных нарушений при голосовании в Госдуму

    По его словам, нарушений, способных повлиять на выборы, не зафиксировали.

    «На текущий момент какие-либо значимые проблемы, связанные с выборами, у нас отсутствуют», — заявил Давыдов.

    Он добавил, что с начала избирательной кампании в ведомство поступило порядка 5,8 тысячи обращений о нарушениях, из которых 750 пришлось на три дня голосования. Но проверка показала, что на итоговый результат они не влияют.

    В целом количество обращений за все время проведения избирательной кампании оказалось в 1,5 раза меньше, чем на парламентских выборах 2016 года.

    Выборы депутатов Госдумы России заканчиваются в воскресенье, 19 сентября. По данным Центральной избирательной комиссии, на участки пришли проголосовать 45,15% избирателей.

    В девяти регионах проходят выборы губернаторов, в 39 субъектах идет голосование за депутатов местных парламентов.

    «360» ведет прямую трансляцию с освещением основных событий, которые происходят в итоговый день голосования.