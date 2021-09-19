МВД не зафиксировало серьезных нарушений при голосовании в Госдуму

Серьезных проблем, влияющих на результаты, во время проведения трехдневного голосования на выборах в Госдуму полиция не регистрировала. С таким заявлением в ЦИК выступил начальник Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД России Михаил Давыдов.

По его словам, нарушений, способных повлиять на выборы, не зафиксировали.

«На текущий момент какие-либо значимые проблемы, связанные с выборами, у нас отсутствуют», — заявил Давыдов.

Он добавил, что с начала избирательной кампании в ведомство поступило порядка 5,8 тысячи обращений о нарушениях, из которых 750 пришлось на три дня голосования. Но проверка показала, что на итоговый результат они не влияют.

В целом количество обращений за все время проведения избирательной кампании оказалось в 1,5 раза меньше, чем на парламентских выборах 2016 года.

Выборы депутатов Госдумы России заканчиваются в воскресенье, 19 сентября. По данным Центральной избирательной комиссии, на участки пришли проголосовать 45,15% избирателей.

В девяти регионах проходят выборы губернаторов, в 39 субъектах идет голосование за депутатов местных парламентов.

«360» ведет прямую трансляцию с освещением основных событий, которые происходят в итоговый день голосования.