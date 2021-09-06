Голосуем за №5. 10 причин поддержать партию президента

«Единая Россия» составила список из 10 причин, по которым проголосовать на выборах в Госдуму нужно именно за нее. В бюллетене она под номером пять.

«Единая Россия» — партия президента

Владимир Путин основал партию в сложный для страны период 20 лет назад. Созданная партия помогла президенту начать масштабные изменения в России, направленные на повышение благосостояния граждан.

«Единая Россия» — партия народного большинства

За последние четыре года партию поддержали на выборах разного уровня (от федерального до местного) десятки миллионов граждан.

Кандидатов определяют люди, они решают, кто будет представлять и защищать их интересы в органах власти через процедуру предварительного голосования, в котором в этом году приняли участие 12 миллионов человек.

Более половины кандидатов являются беспартийными, среди них — волонтеры и общественники, учителя и врачи, рабочие и предприниматели — все те, кто работает на благо и развитие страны.

«Единая Россия» — партия, заботящаяся о людях

Главный приоритет партии — забота о людях. В центре внимания — человек и его интересы. Показатель работы — не цифры, а уровень жизни людей.

Самое важное — сохранение и рост доходов граждан, поддержка семьи, материнства и детства, охрана здоровья, забота о старшем поколении, работа с молодежью, повышение качества образования, решение жилищных вопросов, сохранение экологии.

«Единая Россия» — партия профессионалов

Среди кандидатов высококвалифицированные специалисты: медики, педагоги, военные, дипломаты, предприниматели, экономисты, фермеры, юристы.

В партии отметили, что знают проблемы людей и страны, умеют работать и делают это добросовестно и ответственно, не дают пустых обещаний и отвечают за каждое свое решение.

Партия отметила свою честность перед избирателями — там понимают, что все изменить в одночасье невозможно, но у них есть четкий план. Это единственная партия, которая регулярно отчитывается перед гражданами о своей работе.

«Единая Россия» — партия, ориентированная на развитие страны

Цель партии — повышение качества жизни людей и конкурентоспособности государства.

«Единая Россия» ставит своей целью создание современных производств, построение новых мостов и скоростных трасс, реализацию амбициозных научных проектов, чтобы была обеспечена продовольственная безопасность страны, стала более справедливой налоговая система.

«Единая Россия» — партия, объединяющая опыт и открытая к новым подходам

В команде «Единой России» и опытные профессионалы, и молодые политики. Депутатский корпус партии регулярно обновляется.

Объединение опыта, профессионализма, новых подходов и свежих идей позволяет партии успешно решать проблемы, стоящие перед страной.

«Единая Россия» — партия неравнодушных людей

В партии напомнили, что во время пандемии они не остались в стороне, а помогали людям. Волонтеры «Единой России» и депутаты доставляли продукты, лекарства на дом, занимались перевозкой врачей, помогали медикам в красных зонах.

Партия с первых дней эпидемии создала волонтерские штабы, объединилась с участниками проектов «Мы вместе», «Волонтеры-медики», а также ОНФ, «Молодая гвардия» — всего более 100 тысяч волонтеров по всей стране помогали в борьбе с пандемией. Члены партии собрали и передали более 500 миллионов рублей на закупку защитных костюмов, автомобилей для больниц, 500 тысяч планшетов и ноутбуков нуждающимся школьникам для обучения на дому.

«Единая Россия» — партия патриотов

«Единая Россия» объединяет тех, кто гордится победами страны.

Партия помогает всем неравнодушным гражданам, которые занимаются сохранением истории: поисковикам, патриотическим, молодежным и ветеранским организациям.

Победа в Великой Отечественной войне — главная национальная гордость. Задача партии — сохранить память, защищать ветеранов и историю, отстаивать суверенитет страны и противодействовать любому вмешательству и давлению извне.

«Единая Россия» за неделимость территории нашей страны, за запрет на двойное гражданство для чиновников.

«Единая Россия» — партия, защищающая культурное наследие и традиционные ценности

Россия — страна с богатой культурой, объединившей лучшие традиции народов и национальностей. Доброта, поддержка и участие — то, что объединяет россиян. Это ценности «Единой России».

В партии пообещали впредь будем защищать главные ценности: традиционную семью, многонациональную культуру, объединяющий страну русский язык.

Культура России — одна из основ успешного будущего страны. Она нуждается в защите и охране, это долг перед прошлым и будущим. И это приоритет «Единой России».

«Единая Россия» — партия стабильности

В партии не хотят повторения революций, но выступают за конструктивное развитие.

«Единая Россия» — единственная партия, которая идет на предстоящие выборы с конкретным планом — «Народной программой». В ее основе — поддержание стабильности, забота о благополучии людей и развитие сильной страны.

Публикация предвыборных агитационных материалов оплачена из средств избирательного фонда Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».