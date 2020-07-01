Дальний Восток вышел на финальный этап голосования по Конституции

В 23:00 (30 июня по Москве) открылись участки на Камчатке. 105 из них — находятся в море (на судах), еще 187 — на суше. На Чукотке работают 55 участков.

Часом позже в Магаданской области открылись 85 постоянных участков и порядка 20 временных. Открылись также участки в Сахалинской области.

В 02.00 по московскому времени началось голосование в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии. После них — в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Проголосовать по поправкам может любой россиянин с 25 июня по 1 июля. С 25 по 30 июня проходило онлайн-голосование, результаты которого подведут 1 июля. Участки также работали с 25-го — с 8:00 до 20:00. 1 июля — основной и последний день, когда россияне могут проголосовать за или против предлагаемых изменений в Основной закон страны.