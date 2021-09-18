Более 100 тысяч избирателей приняли участие в голосовании в 119-м Коломенском округе, по данным на 12:00 второго дня голосования, 18 сентября. Весь процесс прошел без единой жалобы. Об этом в беседе с «360» заявил специальный представитель губернатора Московской области в Коломенском городском округе Никита Чаплин.

Он напомнил, что Коломенский округ является крупнейшим среди 11 избирательных округов Подмосковья.

«По состоянию на 12:00 18 сентября — на второй день голосования — у нас проголосовали 102 тысячи человек. Это практически 23% избирателей юго-востока Подмосковья. Это большая цифра. Мы в тренде всего Подмосковья и немного опережаем всю страну», — заявил Никита Чаплин.

Отдельно он отметил, что выборы проходят без нарушений. Наблюдатели не зафиксировали ни одной жалобы от жителей или членов избирательной комиссии.

Никита Чаплин рассказал, что в первый день голосования вместе с коллегами побывал на семи разных участках, сегодня посетил еще два. Все избиратели приходят на голосование с хорошим настроением.

«Поговорил с наблюдателями от разных политических партий и Общественной палаты. Люди тоже не отмечают нарушений — это очень важно», — подчеркнул специальный представитель губернатора.

Он отметил, что легитимность выборов — это самая важная часть голосования. Поэтому контроль за процессом продолжится и дальше.

По данным Центризбиркома, общая явка в Московской области составила 15,77% от общего числа избирателей. Жители Московской области выбирают новый состав Государственной думы и Московской областной думы. В семи городских округах Подмосковья также проходят выборы в городские советы.

Основные события на участках для голосования «360» освещает в прямой трансляции.