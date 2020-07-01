    01 июля 2020, 21:00

    Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось

    Наталья Жуковская

    Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось по всей стране. Все избирательные участки закрыты.
    Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось

    Теперь у Центризбиркома России есть пять дней, чтобы подсчитать результаты, и еще три, чтобы опубликовать их.

    Если более 50% проголосовавших выбрали вариант «за» поправки, обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.

    Также ЦИК обнародовал явку по итогам семи дней голосования. Больше всего избирателей пришли на участки в Чечне — 93,16%.

    Обработано уже 30% протоколов голосования по поправкам. Данные ЦИК по стране: «за» — 74,10%, «против» — 24,97%