Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось по всей стране. Все избирательные участки закрыты.

Теперь у Центризбиркома России есть пять дней, чтобы подсчитать результаты, и еще три, чтобы опубликовать их.

Если более 50% проголосовавших выбрали вариант «за» поправки, обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.

Также ЦИК обнародовал явку по итогам семи дней голосования. Больше всего избирателей пришли на участки в Чечне — 93,16%.

Обработано уже 30% протоколов голосования по поправкам. Данные ЦИК по стране: «за» — 74,10%, «против» — 24,97%