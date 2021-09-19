Голосование на выборах в Госдуму в России завершилось

Голосование на избирательных участках в России закончилось. Теперь в каждом регионе идет подсчет результат выборов в Госдуму.

По последней информации от главы ЦИК Эллы Памфиловой, на 18:00 по московскому времени в стране проголосовали 45,15% избирателей.

Голосование на выборах в России проходило с 17 по 19 сентября. Люди выбирали депутатов Госдумы. В девяти регионах шло голосование за кандидатов в главы субъектов. В некоторых регионах выбирали представителей региональных парламентов и муниципальных органов власти.

Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Дистанционное электронное голосование на этих выборах проходило в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.