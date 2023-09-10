10 сентября 2023, 13:34
Голосование на выборах завершилось на Камчатке
ЦИК сообщил о завершении голосования на Камчатке
На Камчатке завершился процесс голосования. ТИК ДЭГ провела сборку ключа расшифрования, сообщили в Центризбиркоме. Итоги дистанционного электронного голосования по этому часовому поясу подведут в течение получаса.
Протокол подпишут электронными подписями и опубликуют на портале наблюдения и сайте ЦИК.
Реклама
«Напомню, что было подано более 1 200 000 заявлений на участие в ДЭГ (подавать заявление в Москве не требовалось)», — указал зампред Центризбиркома Николай Булаев.
По его словам, эти избиратели проявляют высокую активность — в некоторых регионах уже проголосовали 87-90% участников ДЭГ. В Москве, в частности, дистанционно проголосовали около 2 400 000 человек.
«Такое число избирателей нигде в мире не голосовало дистанционно. Едва ли это кто-то сможет осуществить в ближайшее время», — заключил Булаев.
Камчатка
Единый день голосования
Выборы
ДЭГ-2023
Реклама
Реклама