Голосование на всех участках в Подмосковье закончилось в 20:00. С 17 сентября люди принимали на них участие в федеральных и региональных выборах.

По финальной предварительной информации от Мособлизбиркома, на 18:00 явка в регионе составляла 41,7%. На тот момент проголосовали 2 480 000 человек.

«Предварительные итоги мы с вами увидим, скорее всего, завтра к утру. Это так и будет называться — предварительные итоги голосования. Мы их увидим на сайте Центральной избирательной комиссии и на сайтах регионального избиркома. А подведение итогов, когда мы точно подпишем все протоколы, это, скорее всего, будет во вторник, 21 сентября, с утра», — сказал во время брифинга глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

В Подмосковье проходили выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне также выбирали из кандидатов в органы местного самоуправления.

В регионе работает центр общественного наблюдения за голосованием «Выборы-2021», основная задача которого — контроль соблюдения действующего законодательства на избирательных участках.

В Подмосковье было организовано более четырех тысяч избирательных участков. На них было установлено почти четыре тысячи камер и 219 регистраторов записи. Эта информация поступала в центр наблюдения в Одинцове.