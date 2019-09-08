Голосование на УИК в Сергиево-Посадском районе признали недействительным

Территориальная избирательная комиссия Сергиево-Посадского района Московской области приняла решение о признании недействительными результатов голосования на избирательном участке № 4052. Об этом сообщил Мособлизбирком.

С жалобами обратились участники избирательного процесса. В итоге территориально-избирательная комиссия, руководствуясь статьями 70 и 77 ФЗ «Об основных гарантиях», признала итоги голосования недействительными.

«ТИК Сергиева Посада принял решение об отмене итоге голосования на участке 4952», — заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Произошедшее внимательно изучат и дадут соответствующую оценку. Предварительные результаты выборов по округу станут известны ночью.

По данным на 19:00 проголосовать на выборах депутатов в муниципальные собрания Московской области пришли 19,71% от общего числа избирателей. или 400 тысяч местных жителей. Всего избирателям представили имена около 2,5 тысячи кандидатов.

Единый день голосования проходит по всей России 8 сентября. Избирательные участки открывали от Сахалина до Калининграда.