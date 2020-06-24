    24 июня 2020, 23:31

    Названо число избирателей Подмосковья, голосующих на дому

    Наталья Жуковская

    Заявления на голосование по поправкам в Конституцию на дому подали 112 144 жителя Московской области. Об этом сообщил избирком по региону.
    Названо число избирателей Подмосковья, голосующих на дому

    Примерно 16,6 тысячи заявок было обработано на портале «Госуслуг», более 95 тысяч — подано на участковых избирательных комиссиях.

    «На 24 июня подано 112 144 заявления на участие в голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ на дому. Это почти 2% от числа всех голосующих на территории региона», — сообщил избирком.

    Серпухов стал городом-лидером по числу обращений — там о «домашнем» голосовании попросили 13 тысяч человек.

    Голосование пройдет 1 июля 2020 года. С 25 по 30 июня включительно можно будет отдать свой голос за или против поправок в Конституцию — онлайн.