Названо число избирателей Подмосковья, голосующих на дому

Заявления на голосование по поправкам в Конституцию на дому подали 112 144 жителя Московской области. Об этом сообщил избирком по региону.

Примерно 16,6 тысячи заявок было обработано на портале «Госуслуг», более 95 тысяч — подано на участковых избирательных комиссиях.

«На 24 июня подано 112 144 заявления на участие в голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ на дому. Это почти 2% от числа всех голосующих на территории региона», — сообщил избирком.

Серпухов стал городом-лидером по числу обращений — там о «домашнем» голосовании попросили 13 тысяч человек.

Голосование пройдет 1 июля 2020 года. С 25 по 30 июня включительно можно будет отдать свой голос за или против поправок в Конституцию — онлайн.