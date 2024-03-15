15 марта 2024, 15:17
Главы приграничных регионов России проголосовали на выборах
Главы Белгородской, Курской и Брянской областей проголосовали на выборах
Губернаторы Белгородской, Курской и Брянской областей приняли участие в голосовании на выборах президента России. Об этом они сообщили в Telegram-каналах.
Глава Курской области Роман Старовойт написал, что выборы стали главным событием, которое предопределяет вектор развития страны на ближайшие шесть лет.
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«От нас зависит, какой будет Россия и как будут развиваться все сферы общественной жизни. Видим попытки Украины помешать выборам и создать нестабильность, но мы готовы ко всем вызовам», — отметил он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что на протяжении всех трех дней голосования важно показать миру свою сплоченность.
«Несмотря на сложную обстановку в регионе, хочется, чтобы выборы прошли организовано. Мы много готовились, надеюсь, все пройдет без замечаний», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что явка на выборах приблизилась к 11% по состоянию на 15:00 по московскому времени.
Россия
Выборы президента — 2024
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