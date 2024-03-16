Выборы 16 марта 2024, 09:52 «Главные выборы не только в нашей стране». Депутат Коган проверил участки в Чехове Депутат Коган проверил работу избирательных участков в ДК «Дружба» в Чехове

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Выборы президента России определят курс развития страны на ближайшие шесть лет и придадут уверенности в завтрашнем дне, заявил депутат Госдумы Александр Коган. Он проверил избирательные участки во Дворце культуры «Дружба» в Чехове.

Представитель участковой избирательной комиссии рассказал ему о высокой явке и показал помещение для голосования. По его словам, особенно активными оказались пенсионеры — пришли голосовать с самого утра. Коган заявил, что выборы президента очень важны для страны.

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«Эти выборы, которые мы сегодня проживаем, главные выборы не только в нашей стране, но и во всем мире. Нам этот путь нужно пройти, потому что мы определяем ближайшие шесть лет, развитие в целом», — сказал он.

По словам депутата, результаты голосования станут важнейшим импульсом для власти к продолжению преобразований. Коган подчеркнул, что Россия сильно изменилась и нуждается в четком векторе дальнейшего развития.

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. В учреждениях образования, здравоохранения и культуры Подмосковья открылись 3928 избирательных участков.