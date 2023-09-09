Эксклюзив 09 сентября 2023, 15:07 «Главное — это терпение». Памфилова назвала ключевое качество руководителя избиркома Глава ЦИК Памфилова назвала терпение главным качеством руководителя избиркома

Читать 360tv в

Первое и самое главное качество руководителя избирательной комиссии — это терпение. Об этом «360» рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, глава избиркома должен уметь слушать и слышать все разнообразие мнений, а также убеждать своих коллег. Принимаемые в ходе избирательного процесса решения являются коллегиальными, подчеркнула Памфилова.

Реклама

«Первое и самое главное качество — это терпение. <…> Все коллеги делегированы разными партиями, каждый человек с разной биографией, судьбой, прошел серьезный путь. Тут ни окриком, ничем не возьмешь. Ты должен убедить человека и при этом уважать свою точку зрения», — подчеркнула глава ЦИК.

Руководитель избиркома также должен проводить во всем многообразии задач ту ключевую стратегическую цель, которая стоит перед избирательной системой.

«Мы — организаторы выборов, которые позволяют формировать как законодательную, так и исполнительную власть. Мы автономный институт. Это очень важно», — отметила Памфилова.

Свыше 210 обращений, связанных с избирательной кампанией, поступили в Центризбирком РФ в первый день голосования, сообщила ранее глава ЦИК.