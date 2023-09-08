Выборы 08 сентября 2023, 14:09 «Главное — доверие людей». Рогов рассказал о голосовании в Запорожской области Глава движения «Мы с Россией» Рогов: в Запорожской области голосуют активно РИА «Новости»

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Жители Запорожской области активно принимают участие в выборах. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Люди здесь активно шли и отдавали свой голос за Россию. Наша главное достояние — это доверие людей, его надо беречь. Оно дано нам не столько за дела, сколько авансом», — подчеркнул он.

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Рогов отметил, что люди понимают, за что сейчас идет борьба, «видят изменения, которые происходят в регионах».

Ранее сенатор от ЛНР Дарья Лантратова рассказала, что в Краснодоне люди с раннего утра занимали очередь на избирательные участки, а те, кто голосовал дома (среди них жители прифронтовой зоны), встречали представителей избиркома в праздничном настроении. Одна женщина, к которой пришли около восьми утра, открыла дверь в нарядном платье и бигуди. А 93-летний мужчина попросил, чтобы к нему пришли в первую очередь.