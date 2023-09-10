Выборы 10 сентября 2023, 15:18 Глава ЦИК России рассказала о важности «живого» голосования Памфилова заявила об уважении ЦИК к праву голосовать традиционным способом РИА «Новости»

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Центризбирком России с уважением относится к праву россиян отдавать свой голос на избирательных участках. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в Общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы, сообщил ТАСС.

Она добавила, что организаторы выборов считали необходимым осуществить как дистанционный формат голосования, так и традиционный. По словам главы ЦИК, в любом случае выборы являлись значимым событием в жизни россиян. Памфилова отметила, что оценка кандидатов — большой умственный процесс.

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«Почему мы обеспечиваем в том числе и традиционный вид голосования, а не просто так кнопочку нажать? Кнопочку нажать — это завершение, прежде чем ее нажать, еще надо долго подумать», — сообщила глава ЦИК.

Платформу дистанционного голосования использовали более миллиона россиян. Активнее всего ДЭГ задействовали жители Московской и Нижегородской областей, Алтайского края, а также Свердловской и Новосибирской областей.