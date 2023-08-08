Выборы 08 августа 2023, 14:07 Глава ЦИК не исключила перенос выборов в новых регионах в случае угроз безопасности ЦИК: выборы в новых регионах можно отложить из-за угроз, но пока это не требуется РИА «Новости»

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Выборы в новых регионах теоретически можно отложить из-за угроз безопасности избирателей, но сейчас этого не требуется, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Ее процитировал ТАСС.

У Центризбиркома есть «право и возможность» перенести процедуру до самого последнего момента, то есть до 10 сентября, в случае если ситуация в том или ином районе нового субъекта резко ухудшится и обстановка станет угрожающей, подчеркнула Памфилова.

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Элла Памфилова добавила, что на данный момент «все идет нормально».

К концу июля более 66 тысяч жителей российских регионов, где в сентябре состоятся выборы, подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании.