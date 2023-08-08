08 августа 2023, 14:07
Глава ЦИК не исключила перенос выборов в новых регионах в случае угроз безопасности
ЦИК: выборы в новых регионах можно отложить из-за угроз, но пока это не требуется
Выборы в новых регионах теоретически можно отложить из-за угроз безопасности избирателей, но сейчас этого не требуется, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Ее процитировал ТАСС.
У Центризбиркома есть «право и возможность» перенести процедуру до самого последнего момента, то есть до 10 сентября, в случае если ситуация в том или ином районе нового субъекта резко ухудшится и обстановка станет угрожающей, подчеркнула Памфилова.«Если <…> мы будем понимать, что есть угроза безопасности для избирателей, у нас есть право выборы отложить там. Мы этим правом можем воспользоваться до последнего момента», — подчеркнула председатель российской ЦИК, отвечая на вопросы представителей прессы.
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Элла Памфилова добавила, что на данный момент «все идет нормально».
К концу июля более 66 тысяч жителей российских регионов, где в сентябре состоятся выборы, подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании.
Элла Памфилова
ЦИК РФ
выборы
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