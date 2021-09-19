Глава ЦИК ЮАР оценил прогрессивные технологии на выборах в России

Процесс голосования в России очень технологичен, и это позволяет получать итоги выборов уже на следующий день после их окончания, хотя в стране 11 часовых поясов, отметил международный наблюдатель, председатель Центральной избирательной комиссии ЮАР Клен Мешанини.

По его словам, во время работы на выборах в России его очень интересовали организация и технологии, которые используются во время голосования.

«Очень важно, что здесь есть избирательные урны, которые не только принимают бюллетени, но и считают голоса сразу. И это очень способствует тому, что в процессе выборов задействуется как можно меньше человеческой силы, то есть человеческих усилий, и это большой прогресс», — сказал Мешанини.

По его мнению, в целом выборы организованы очень хорошо.

Электронное устройство для подсчета голосов избирателей (КОИБ), на которое обратил внимание глава ЦИК ЮАР, сканирует, распознает бюллетени и сразу производит их подсчет.

КОИБ также препятствует искажению итогов голосования, потому что автоматический подсчет бюллетеней делает невозможным незаметный вброс большого количества избирательной документации.