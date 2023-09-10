Выборы 10 сентября 2023, 14:53 Глава СПЧ предсказал будущее дистанционного электронного голосования Глава СПЧ: доступ к ДЭГ появится почти у всех регионов через несколько лет Unsplash

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Доступ к дистанционному электронному голосованию через несколько лет будут иметь практически все регионы России, заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что нареканий на ДЭГ в субъектах страны не было, сообщило РИА «Новости».

Фадеев напомнил, что электронное голосование в этом году проводят в 25 регионах России. По его оценке, голосование вводится последовательно. И это тоже очень важно — подход должен быть спокойным, безо всякой спешки.

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Нужно в рабочем порядке преодолеть в том числе и скептицизм по поводу этого нового явления, пояснил он.

Говоря о перспективах ДЭГ, Фадеев выразил уверенность, что через несколько лет практически все регионы получат возможность электронного голосования.

«То, что я наблюдаю, и то, что сообщают коллеги, нареканий нет», — резюмировал глава СПЧ.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфлова отмечала, что в 25 регионах страны по данным на утро 10 сентября более трех миллионов избирателей уже проголосовали через ДЭГ.

«Явка традиционно высокая, потому что люди, которые записываются, мотивированны», — подчеркнула она.