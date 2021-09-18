Глава СПЧ Подмосковья рассказала, как проходит голосование в СИЗО

Глава подмосковного СПЧ Марина Юденич во второй день выборов в России посетила следственный изолятор в Ногинске, где пообщалась с заключенными, которые участвуют в голосовании. Все они заявили, что приняли решение участвовать в избирательном процессе самостоятельно, подчеркнула она.

По ее словам, в выборах захотели участвовать многие заключенные. Процесс голосования в СИЗО несколько отличается от привычного нам на избирательных участков. Но так же работает избирательная комиссия, только избирателей на участки приводят под конвоем.

«Я поговорила с голосующими, все говорят о добровольном голосовании. Многие достаточно внятно объясняют, почему они пришли голосовать. Почему им интересно, какая будет дума государственная и областная», — рассказала глава СПЧ Подмосковья.

Юденич подчеркнула, что ни у нее, ни у уполномоченного по правам человека замечаний по итогам визита в СИЗО нет.