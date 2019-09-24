Глава Роскомнадзора увидел агрессию в политической рекламе на Google и Facebook

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал действия Facebook и Google по распространению рекламы в ходе выборов в РФ агрессивными. По его мнению, компании поступали неправильно и вмешивались в выборы.

«Мне кажется, [мы можем] говорить о том, что компании поступили неправильно и вмешивались в наши выборы — это факт. А как на это реагируют — время покажет. Мне кажется, тут не надо спешить, тут надо ситуацию со всех сторон взвесить, а потом принять правильное решение, которое, безусловно, должно быть коллегиальным», — сказал Жаров РИА «Новости» в кулуарах форума «Спектр» в Сочи.

По его словам, аналогичная ситуация была во время выборов 2018 году. Жаров рассказал, что представители Роскомнадзора встречались с обеими компаниями и разъясняли им действия и норму российского законодательства. Так что позиция Facebook и Google о том, что они только платформа, а рекламу размещали какие-то люди, является лукавством, считает глава ведомства.

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Роскомнадзор объявил, что на ресурсах Google и Facebook во время выборов в единый день голосования размещалась политическая реклама. Надзорное ведомство оценило это как вмешательство во внутренние дела России и препятствование в проведении демократических выборов.

В Facebook на это сообщили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства в странах несут рекламодатели. В Google ответили, что политическая реклама должна соответствовать местным законодательным требованиям.