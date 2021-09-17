Глава подмосковного СПЧ рассказала об организации выборов в СИЗО

Члены Совета по правам человека при губернаторе Московской области посетят СИЗО в Волоколамске и два следственных изолятора в Ногинске, где заключенные будут принимать участие в выборах. Об этом рассказала глава подмосковного СПЧ Марина Юденич.

«Сегодня [посетим] в Волоколамске следственный изолятор, завтра — два следственных изолятора в Ногинске. Это вот программа минимум. Дальше будем смотреть, но это много уже достаточно», — сообщила она во время посещения Центра мониторинга и общественного наблюдения в Одинцовском городском округе.

Юденич пояснила, что эти СИЗО были выбраны, потому что там наибольшее количество заключенных имеют право голосовать, поэтому члены совета направятся туда. Она отметила, что проблем с посещением изолятор не возникнет, потому что у СПЧ и региональным УФСИН прекрасно налажены взаимоотношения.

Во время визита в такие места, по словам Юденич, она всегда старается пообщаться с заключенными, которые идут голосовать, пытается понять их мотивацию.

«Следующий вопрос, который я обязательно задаю: „А почему? Зачем вам это надо?“ И вот тут возникают очень интересные развернутые ответы, которые позволяют мне заключить, что люди голосуют добровольно и осознанно», — отметила она.

По словам главы СПЧ, в ответ на эти вопросы заключенные объясняют, что после возвращения к нормальной жизни, они хотят, чтобы у них были условия для реализации своих возможностей, хотят, чтобы в стране была нормальная власть.