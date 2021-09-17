Глава Орехово-Зуевского округа проголосовал вместе с семьей

Утром глава Орехово-Зуевского округа Геннадий Панин проголосовал на своем избирательном участке вместе с семьей. В восемь часов в муниципалитете заработали 133 избирательные комиссии.

Для Панина это четвертая по счету избирательная кампания. Однако он впервые проходит в статусе кандидата в депутаты Госдумы.

Это особые волнения, особые переживания. Это серьезный шаг вперед для моей политической карьеры. Конечно, я ожидаю поддержки своих избирателей Геннадий Панин.

Жители начали голосовать за кандидатов в Государственную и Московскую областную думы. Сделать это можно в период с 17 по 19 сентября.

Перед началом голосования каждый участок в Орехово-Зуеве проверили кинологи.