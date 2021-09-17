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    17 сентября 2021, 13:02

    Глава Орехово-Зуевского округа проголосовал вместе с семьей

    Анастасия Аброськина

    Утром глава Орехово-Зуевского округа Геннадий Панин проголосовал на своем избирательном участке вместе с семьей. В восемь часов в муниципалитете заработали 133 избирательные комиссии.

    Глава Орехово-Зуевского округа проголосовал вместе с семьей | Изображение 1

    Для Панина это четвертая по счету избирательная кампания. Однако он впервые проходит в статусе кандидата в депутаты Госдумы.

    Это особые волнения, особые переживания. Это серьезный шаг вперед для моей политической карьеры. Конечно, я ожидаю поддержки своих избирателей

    Геннадий Панин.

    Жители начали голосовать за кандидатов в Государственную и Московскую областную думы. Сделать это можно в период с 17 по 19 сентября.

    Перед началом голосования каждый участок в Орехово-Зуеве проверили кинологи.