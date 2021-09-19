Глава ОП Подмосковья Торкунов высоко оценил наблюдение на выборах

Участие и международное наблюдение на выборах имеют исключительно важное значение, заявил председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он высоко оценил вовлеченность общественников в избирательный процесс.

Торкунов отметил, что много раз принимал участие в выборах, в том числе в России после распада СССР.

«Были разные выборы, по-разному везде проходили. Но я, откровенно говоря, восхищен технической оснащенностью, глубокой вовлеченностью представителей общественности как наблюдателей в проведение этих выборов. Штаб, который мы имеем возможность сегодня посетить, тому свидетельство», — указал глава ОП Подмосковья.

Все замечания, которые приходят с участков, тут же учитываются и принимаются во внимание. Этому способствует система видеонаблюдения, подчеркнул Торкунов.

«Видеонаблюдение позволяет по существу за каждым избирательным участком в режиме реального времени наблюдать и вносить, если есть критика и замечания, — а они могут и должны быть — эти замечания моментально учитываются», — сказал он.

Воскресенье — основной и заключительный день голосования на парламентских выборах. В Московской области по состоянию на 10:00 проголосовали 1 753 935 человек, что составило 29,71% от общего числа избирателей.

Избирательные участки будут работать до 20:00. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире «360» сделал прогноз, что итоговая явка с учетом электронного голосования превысит 50%.