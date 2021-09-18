Глава Мособлизбиркома проголосовал на участке в Красногорске

Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин вместе с членом ЦИК РФ Эльмирой Хаймурзиной проголосовали на выборах. Они посетили избирательный участок в Красногорске.

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Избирательной комиссии Московской области. На участке Березкин и Хаймурзина соблюдали правила безопасности и носили маски.

В средствах индивидуальной защиты также работают все сотрудники участка, присутствующие там наблюдатели и сотрудники правоохранительных органов.

По словам Хаймурзиной, одной из первых задач, которую решали избирательные системы при поддержке органов государственной власти, органов местного самоуправления, во время этой избирательной кампании было обеспечение всех условий для того, чтобы выборы на всех уровнях прошли в безопасной и комфортной атмосфере. На своем участке в Красногорске она лично убедилась, что все меры соблюдаются. На входе измеряют температуру, есть разметка для дистанции, все члены участковой комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«Это очень уважительное отношение к себе и к тем избирателям, которые приходят голосовать», — подчеркнула она в комментарии «360».

Говоря о многодневном голосовании, Хаймурзина отметила, что эта модель уже была опробована ранее и показала, что максимальная активность, как правило, приходится на пятницу и воскресенье.

«Пятница — первый день. Приходят люди, которые голосуют на ближайших к работе участках, и это нормально, потому что люди высвобождают себе субботу и воскресенье, активно используют механизм мобильного избирателя. Это новая технология, в РФ она активно применяется. Ей пользуются уже миллионы людей. В воскресенье идут люди, которые традиционно привыкли голосовать в основной день голосования. У многих это такая семейная традиция», — пояснила член ЦИК.

Сегодня в Подмосковье проголосовала также глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она посетила избирательный участок в Павловской Слободе. Губернатор региона Андрей Воробьев сделал свой выбор на участке в культурном центре «Барвиха» в Одинцовском городском округе.

По итогам первого дня голосования, по данным Мособлизбиркома, явка на выборах в Подмосковье превысила 12%.