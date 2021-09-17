Глава Мособлизбиркома оценил ход голосования на выборах в Подмосковье

В первый день голосования явка в Московской области может составить 10% и выше, но точные данные можно будет озвучить уже после 20:00, заявил глава Мособлизбиркома Илья Березкин. Он отметил, что на некоторых участках количество избирателей очень большое, даже образуются очереди.

«Всего в Подмосковье 5,8 миллиона голосующих. Это 2,93% от общего числа избирателей по стране. Голосование идет в штатном режиме. Все избирательные комиссии добросовестно подготовили помещения для голосования. На некоторых участках довольно высокая явка, даже образуется подобие очереди. Мы стараемся создать условия для безопасного расстояния людей и обеспечения их индивидуальными средствами защиты», — сообщил он.

По словам главы Мособлизбиркома, ближе к вечеру явка уже чуть ниже, но по итогам 17 сентября регион, вероятно, будет близок к 10% или даже чуть выше.

«Что касается напряженности и конкурентности, которая выражается в агитации около избирательных участков. На сигналы, которые получаем, мы старается оперативно реагировать», — заключил он, подчеркнув, что без внимания не останется ни один случай.