Глава Мособлизбиркома назвал основную тему обращений избирателей

Главными темами обращения жителей Московской области на горячую линию в ходе выборов стали вопросы об ошибках в списках избирателей. Об этом в ходе брифинга заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Он пояснил, что речь идет о неправильно написанной фамилии избирателя, когда пришедший на участок для голосования человек не может найти себя в списках, или, напротив, в списке есть тот, кто уже не проживает по данному адресу.

«Это связано с тем, что сведения обновляются главами муниципальных образований. Впоследствии их передают в УИК», — пояснил Илья Березкин.

Он пояснил, что серьезных жалоб в ходе трех дней голосования в Московскую областную избирательную комиссию не поступало. Два заявления пока находятся на стадии рассмотрения. Горячая линия приняла в финальный день голосования около 200 звонков от жителей Подмосковья.

По данным на 15:00 воскресенья, 19 сентября, участие в голосовании приняли 2 221 494 жителя Московской области. Это 37,63% от всех зарегистрированных в регионе избирателей.

За тем, как проходит избирательный процесс, следят 23 019 человек, из которых 12 тысяч — наблюдатели.

Жители Московской области на проходящих выборах голосуют за депутатов Госдумы и выбирают новый состав Московской областной думы.