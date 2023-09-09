09 сентября 2023, 12:34
Глава Мособлизбиркома назвал ключевой избирательную кампанию в Подмосковье
Глава Мособлизбиркома Березкин: в Подмосковье более 6 миллионов избирателей
Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин выступил по видео-конференц-связи на заседании ЦИК России. Он доложил о ходе избирательной кампании в Подмосковье.
Березкин отметил, что Московская область является вторым регионом по численности избирателей в России, правом голоса могут воспользоваться более шести миллионов человек. Для региона эта кампания является ключевой, подчеркнул глава Мособлизбиркома.
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В этом году жители Подмосковья выбирают губернатора. Проголосовать можно до 10 сентября включительно — участки открыты с 08:00 до 20:00.
Количество тех, кто проголосовал дистанционно в Подмосковье, составило 335 771 человек. Это свыше 75% тех, кто заявился на ДЭГ.
Единый день голосования
Выборы
ДЭГ-2023
Выборы в Подмосковье — 2023
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