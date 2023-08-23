Выборы 23 августа 2023, 16:22 Глава Мособлизбиркома доложил ЦИК России о ходе избирательной кампании в регионе Глава Мособлизбиркома Березкин доложил ЦИК РФ о ходе избирательной кампании Пресс-служба Избирательной комиссии Московской области

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Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин выступил по видеоконференцсвязи на заседании ЦИК России с докладом о ходе избирательной кампании в Подмосковье. Он сделал акцент на результатах первого этапа адресного информирования избирателей в регионе. Об этом сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона.

Помимо этого, Березкин рассказал о проведении обучения для членов участковых избирательных комиссий и участии Мособлизбиркома в работе Центра общественного наблюдения в дни голосования.

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В этом году Подмосковье участвует в пилотном проекте ЦИК «Мобильная УИК». Этот сервис специально разработали для использования представителями участковых избирательных комиссий во время подомовых обходов.

Губернаторские и муниципальные выборы в Московской области пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. По решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах главы Подмосковья зарегистрировали действующего губернатора Андрея Воробьева (от «Единой России»). От ЛДПР в выборах примет участие Кирилл Жигарев, от КПРФ — Александр Наумов, от «Справедливой России» — Анатолий Никитин. Общественная палата обеспечит наблюдение на участках во время голосования.