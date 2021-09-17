Глава миссии наблюдателей СНГ назвал правильным трехдневное голосование в России

Решение провести выборы в России в течение трех дней было новшеством, но это оптимальный вариант для такой огромной страны. Об этом заявил глава делегации, заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов.

Он отметил, что это уже девятая миссия наблюдателей от СНГ в России на федеральных выборах. В ее состав вошли представители Межпарламентской ассамблеи Содружества, Парламентской ассамблеи ОДКБ, а также Парламентского собрания Белоруссии и России.

Парламентские выборы в России, по словам Нематова, — это важнейшее событие не только для политической жизни России, но и для всего Содружества, потому что РФ играет большую роль в деятельности СНГ, от ее позиции зависит дальнейшее развитие отношений между странами-участницами.

«С утра мы побывали на 11 избирательных участках. У нас сложилось впечатление, что везде идет активное голосование, несмотря на то, что сегодня пятница, рабочий день. Везде обеспечены меры санитарной безопасности: маски, перчатки, отдельные авторучки», — отметил он.

Нематов подчеркнул, что решение провести выборы в течение трех дней было очень правильным.

«Уверен, что в ближайшие два выходных дня явка будет хорошая», — заключил он.

По его словам, итоговый документ по выборам в России миссия наблюдателей СНГ примет на координационном совете 19 сентября. Свое заявление ее участники озвучат на следующий день на пресс-конференции в ЦИК.