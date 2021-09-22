Глава избиркома Крыма уличил страны в двойных стандартах из-за непризнания итогов голосования

Непризнание итогов выборов в Госдуму в Крыму является двойными стандартами. Об этом заявил глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев. Он добавил, что сложившая ситуация особо не играет никакой роли для местных жителей.

«Это заранее заготовленная программа вне зависимости от того, насколько эти выборы легитимны и процедурно все соблюдается. Двойной стандарт, который существует в отношении Крыма и уже теперь всей страны, всей России, — он налицо этими заявлениями. Все это звенья одной цепи. Все эти дополнительные инсинуации не имеют никакого принципиального значения», — отметил Малышев, его процитировало РИА «Новости».

Он заметил, что крымчанам важно подтверждение результатов на территории России. Остальное, по его словам, не имеет принципиального значения.

Ранее Европарламент и несколько стран, среди которых Франция, Великобритания, Турция, Грузия, Украина, заявили о непризнании результатов выборов на территории Крыма.