Выборы 15 марта 2024, 10:03 Глава ДНР Пушилин проголосовал на президентских выборах

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин показал в Telegram-канале, как проголосовал на одном из избирательных участков на выборах президента России. Свой голос он отдал утром 15 марта.

По его словам, на избирательном участке было много желающих проголосовать. Жители ДНР в первый раз принимают участие в выборах. Пушилин напомнил, что у них будет возможность поддержать своего кандидата 16 и 17 марта.

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«Дорогие мои земляки, обязательно проголосуйте за сильную Россию, за справедливость, за уверенность в завтрашнем дне!» — написал глава республики.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор и его супруга проголосовали в Тюмени. Он сообщил, что вместе с женой голосует на выборах президента уже в седьмой раз.