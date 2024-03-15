15 марта 2024, 10:03
Глава ДНР Пушилин проголосовал на президентских выборах
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин показал в Telegram-канале, как проголосовал на одном из избирательных участков на выборах президента России. Свой голос он отдал утром 15 марта.
По его словам, на избирательном участке было много желающих проголосовать. Жители ДНР в первый раз принимают участие в выборах. Пушилин напомнил, что у них будет возможность поддержать своего кандидата 16 и 17 марта.
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«Дорогие мои земляки, обязательно проголосуйте за сильную Россию, за справедливость, за уверенность в завтрашнем дне!» — написал глава республики.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор и его супруга проголосовали в Тюмени. Он сообщил, что вместе с женой голосует на выборах президента уже в седьмой раз.
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