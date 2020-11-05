«Если подсчитать все „законные“ голоса, я выиграл». Трамп подаст иски во всех штатах, где победил Байден

Дональд Трамп, буквально наступающий на пятки своему оппоненту на выборах президента США Джо Байдену, заявил, что, если подсчитать «законные» голоса, то он легко выиграл выборы.

Пока известно, что подсчеты голосов в Неваде, от которой сейчас, по сути, зависит победа Байдена, сдвинулись с мертвой точки. По итогам обработки 76% голосов, Байден увеличил отрыв от Трампа — теперь их разделяют 12 тысяч голосов.

Действующий президент заявил, что оспорит результаты во всех штатах, где претендует на победу его конкурент.

«Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден, за мошенничество на выборах и мошенничество на выборах на уровне штата. Множество доказательств — просто посмотрите СМИ. Мы выиграем!» — написал Трамп в Twitter.

В его штабе ранее уже заявили, что подали иски из-за злоупотреблений при подсчете голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Такой же иск они планируют подготовить и по Неваде. Кроме того, возможен пересчет голосов в Висконсине, где разрыв между кандидатами составил менее 1%, а это значит, что по закону они имеют право потребовать пересчета.