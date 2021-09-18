Футболист Широков проголосовал в Истре

Футболист Роман Широков пришел на выборы вместе со своей семьей. Они голосовали в родном городе спортсмена Дедовске в Истре.

Широков призвал всех идти на голосование.

«Это самый легитимный и правильный способ влиять на будущее. Мы всегда ходим на выборы всей семьей, важно показывать пример детям», — заявил он.

Явка на выборах в Подмосковье составила 22,73% к 15:00 второго дня голосования. Об этом заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

По его данным, голосование в Московской области проходит в спокойном режиме. Все избирательные участки хорошо подготовились к приходу людей, а жители проявили большой интерес к голосованию.

По словам Березкина, предварительные итоги голосования начнут подводить после закрытия всех участков в воскресенье, 19 сентября. Окончательные результаты огласят в ближайший вторник, 21 сентября.

Жители Московской области выбирают депутатов Госдумы и Московской областной думы. Кроме того, в семи городских округах проходит голосование за кандидатов в местные советы.