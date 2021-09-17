Фетисов проголосовал на выборах в Домодедове и оценил контроль на избирательном участке

Первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов вместе с супругой проголосовал на выборах в нижнюю палату российского парламента и Мособлдуму. Они посетили избирательный участок в колледже «Московия» в Домодедове.

По мнению Фетисова, принять участие в избирательном процессе очень важно, ведь благодаря этому будет решаться будущее страны.

«В такое время живем, когда каждый гражданин обязательно должен высказать свою позицию. Мне кажется, это очень важный день — день голосования, особенно в такое непростое время. И политическая турбулентность то, что связано с внешним миром. Поэтому каждый приходит и высказывает свое мнение. Посмотрели, все отлажено, есть контроль общественности», — сказал парламентарий.

Он отметил, что уже пять лет работает в этом округе и сегодня на участке видит много знакомых лиц.

«Сегодня мы находимся в одном из лучших учебных заведений, которое работает по совершенно правильным, современным стандартам, где дети по окончанию обучения знают, куда пойдут работать», — обратил внимание Фетисов.

Его супруга разделила его точку зрения, добавив, что они, как ответственные граждане своей страны, просто не могли не прийти на выборы. По ее мнению, такая дисциплинированность у них еще от спорта осталась.

«Вот пришли, свою позицию выразили. Это я считаю очень важно», — заключила она.

Выборы в этом году проходят с 17 по 19 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 (по местному времени). Россиянам предстоит проголосовать за депутатов Госдумы VIII созыва. В Подмосковье также выберут депутатов Мособлдумы VII созыва, а в Москве — депутатов Мосгордумы.