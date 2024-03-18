Выборы 18 марта 2024, 16:58 Фейк: жена посла России в Германии пришла на выборы в шарфе цветов флага Украины МИД назвал фейком появление жены посла России в ФРГ в шарфе цветов флага Украины РИА «Новости»

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В Сети появилась информация, что супруга российского посла в Германии Сергея Нечаева якобы пришла на президентские выборы в шарфе цветов флага Украины. Подобные сообщения опровергли в МИД России.

Фейк

Покинувший Россию журналист Александр Невзоров* опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором посол РФ в Германии и его жена опускают бюллетени в урну на избирательном участке в Берлине. На супруге дипломата можно заметить шарф с полосками бледно-желтого и синего цветов.

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Телеведущий указал, что жена Нечаева якобы надела аксессуар цветов украинского флага. Сообщение подхватили и другие Telegram-каналы.

Правда

На публикацию отреагировала пресс-служба МИД России. В дипломатическом ведомстве назвали эту информацию антифейком века, вбросом и манипуляцией недобросовестных СМИ информацией и картинкой.

В министерстве отметили, что жена посла России в ФРГ Нина Викентьевна действительно голосовала вместе с мужем и на ней действительно был цветной шарф. Однако, кроме желтого и голубого, аксессуар содержал белый и черный элементы. Это хорошо заметно на видео, представленном самим Невзоровым*.

В качестве иллюстрации подобных манипуляций в посте МИД России привели карикатуру про цензуру СМИ. Изображение показывает, как переворачивается реальная ситуация из-за отсутствия полной картины.

Таким образом, сообщение, что жена посла России в Германии проголосовала на выборах президента в Берлине, надев на себя шарф в цветах Украины, не соответствует действительности. На самом деле Нина Викентьевна Нечаева надела многоцветный аксессуар с черным, голубым, белым и желтым цветами. Недобросовестные СМИ вырвали только кусок картинки в выгодном им контексте.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

* Александр Невзоров внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.