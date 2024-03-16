16 марта 2024, 10:48
Фейк: вброс бюллетеней произошел в Нижегородской области
Информацию о вбросе бюллетеней на УИК в Дзержинске опровергли
В Сети появилась информация о якобы вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков в городе Дзержинске Нижегородской области. Однако она оказалась фейком.
Фейк
Некоторые Telegram-каналы опубликовали видеоролик, на котором якобы происходит вброс бюллетеней в урны. Оставшийся анонимным очевидец заявил, что события будто бы происходят на УИК № 912 в Дзержинске.
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Правда
Анализ видео показал, что в реальности на видео попала стандартная процедура подсчета бюллетеней, которые извлекали из переносных урн для надомного голосования. Далее их ввели в систему при помощи специализированного комплекса обработки — КОИБ. Отличительной особенностью КОИБ от избирательной урны является непрозрачность, что хорошо заметно на видео.
Избирком Нижегородской области также выступил с опровержением слухов о якобы вбросе бюллетеней на одном из участков в Дзержинске.
«Процедуру провели по всем правилам. На участке присутствовали наблюдатели, которые не зафиксировали нарушений», — заявили в избиркоме.
Таким образом, информация о вбросе бюллетеней в урны после закрытия участка № 912 в Дзержинске является недостоверной. Избирком Нижегородской области объяснил, что на видео попала законная процедура ввода бюллетеней после надомного голосования в КОИБ в присутствии наблюдателей, которые не зафиксировали нарушений.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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