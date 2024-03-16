Выборы 16 марта 2024, 14:32 Фейк: в Челябинской области сняли на видео вброс бюллетеней Кадры вброса бюллетеней в Челябинской области оказались поддельными РИА «Новости»

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В Сети распространили видео, на котором запечатлен якобы вброс бюллетеней на избирательном участке в Челябинской области. Однако информация оказалась фейком.

Фейк

В Telegram-канале «Протестная Россия» опубликовали видео якобы из Челябинска. На кадрах показали, как на закрытом избирательном участке бросают бюллетени в урны. Авторы публикации указали, что это якобы вброс.

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Правда

На самом деле распространенное в Сети видео сняли на избирательном участке № 912 в Дзержинске Нижегородской области. Очевидец запечатлел на видео стандартную процедуру подсчета бюллетеней. Их извлекали из переносных урн для надомного голосования. Затем всю информацию загружали в систему с помощью специального комплекса обработки — КОИБ.

Отличительной особенностью КОИБ от избирательной урны является непрозрачность. Это и показано на видео. При этой процедуре присутствовали наблюдатели. Нарушений они не зафиксировали.

Таким образом, информация о том, что в ролике запечатлен процесс вброса бюллетеней на избирательном участке в Челябинской области, недостоверна. На видео зафиксировали стандартную процедуру ввода бюллетеней после надомного голосования в КОИБ. При этом присутствовали наблюдатели, которые не зафиксировали нарушений.

Эти кадры распространяют в Сети с утра субботы, 16 марта. А разные оппозиционные Telegram-каналы выдают его за вбросы на избирательных участках в разных городах.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.