Выборы 08 сентября 2023, 10:30 Фейк: украинские партизаны подожгли избирательный участок в Изварино в ЛНР Данные о поджоге избирательного участка в ЛНР оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети распространилась информация о том, что украинские партизаны подожгли избирательный участок в поселке Изварино в Луганской Народной Республике. «360» проверил данные.

Фейк

Сведения появились в украинских Тelegram-каналах. В качестве иллюстрации приложено видео длительностью 15 секунд. На кадрах, сделанных ночью, некто кидает бутылку с зажигательной смесью во входную группу небольшого здания, похожего на административное. Авторы ролика показали российский триколор на этом здании, а также — мельком — табличку с информацией об учреждении, которое там базируется. Разобрать что-либо на табличке невозможно.

Правда

В Луганском республиканском избиркоме опровергли факт поджога избирательного участка в Изварино. Председатель ТИК Краснодона и Краснодонского района Инна Курносова заявила, что лично посетила участковые избирательные комиссии, никаких происшествий там не было, все комиссии работают в штатном режиме. Также в избиркоме ЛНР отметили, что все избирательные участки в Изварино находятся под охраной.

Что касается видео, снятого в темноте, его могли сделать где угодно: в кадр не попали опознавательные знаки или здания, которые помогли бы определить местность.

Информация о поджоге избирательного участка в Изварино недостоверна.

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