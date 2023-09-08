08 сентября 2023, 10:30
Фейк: украинские партизаны подожгли избирательный участок в Изварино в ЛНР
Данные о поджоге избирательного участка в ЛНР оказались фейком
В Сети распространилась информация о том, что украинские партизаны подожгли избирательный участок в поселке Изварино в Луганской Народной Республике. «360» проверил данные.
Фейк
Сведения появились в украинских Тelegram-каналах. В качестве иллюстрации приложено видео длительностью 15 секунд. На кадрах, сделанных ночью, некто кидает бутылку с зажигательной смесью во входную группу небольшого здания, похожего на административное. Авторы ролика показали российский триколор на этом здании, а также — мельком — табличку с информацией об учреждении, которое там базируется. Разобрать что-либо на табличке невозможно.
Правда
В Луганском республиканском избиркоме опровергли факт поджога избирательного участка в Изварино. Председатель ТИК Краснодона и Краснодонского района Инна Курносова заявила, что лично посетила участковые избирательные комиссии, никаких происшествий там не было, все комиссии работают в штатном режиме. Также в избиркоме ЛНР отметили, что все избирательные участки в Изварино находятся под охраной.
Что касается видео, снятого в темноте, его могли сделать где угодно: в кадр не попали опознавательные знаки или здания, которые помогли бы определить местность.
Информация о поджоге избирательного участка в Изварино недостоверна.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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