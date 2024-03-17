Выборы 17 марта 2024, 12:09 Фейк: россияне за границей активно протестуют против власти Проукраинские каналы сделали вбросы о протестах россиян за границей РИА «Новости»

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В ряде проукраинских Telegram-каналов, продвигающих антироссийскую повестку, появились вбросы о протестах россиян за границей. К действительности эти сообщения не имеют никакого отношения. Их авторы ставили перед собой цель дезинформировать пользователей и попытаться дестабилизировать обстановку в стране.

Фейк

В проукраинских Telegram-каналах публикуют материалы с очередями из Армении, Приднестровья и Китая. Якобы к 12:00 на участках выстраиваются большие очереди желающих поучаствовать в антиправительственных акциях.

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Правда

В действительности очереди перед избирательными участками за границей не связаны с оппозиционными акциями.

Дело в том, что голосование на выборах президента России на территории других государствах проходит один день — 17 марта. Участков немного, поэтому очереди неизбежны. В частности, в Китае работают шесть избирательных участков. В Армении — пять на всю страну: три из них в Ереване, два в Гюмри.

Видео РИА «Новости», используемые проукраинскими пабликами, были опубликованы в утреннее время.

— Армения (Ереван ) — 09:02 по московскому времени (10:02 по местному)

— Узбекистан (Ташкент) — 09:23 по московскому времени (11:23 по местному)

— Таджикистан (Душанбе) — 08:00 по московскому времени (10:00 по местному)

— Китай (Пекин ) — 03:31 по московскому времени (08.31 по местному).

Таким образом, информация о том, что россияне за границей активно протестуют против власти, недостоверна.

Все видеоматериалы, опубликованные в проукраинских пабликах, демонстрируют высокую явку на избирательных участках в разных странах. К протестным акциям они отношения не имеют.

Очереди выстраиваются с раннего времени, поскольку граждане РФ хотят успеть отдать свой голос на выборах в условиях ограниченного количества избирательных участков за границей.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.