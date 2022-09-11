Фейк: ООО «Россия» проведет референдум в РФ осенью | 360°

Выборы 11 сентября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: ООО «Россия» проведет референдум в РФ осенью В Сети распространили фейк об осеннем референдуме в России РИА «Новости»

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В Сети появилась информация о некоем референдуме, который пройдет в России осенью. Россиян призвали бойкотировать его. «360» доказал, что данные недостоверны.

Фейк

В соцсети «ВКонтакте» распространили листовку о проведении референдума осенью 2022 года. Якобы его организует некое ООО «Россия», которое «хочет воспользоваться голосами народа». Авторы сообщения призвали бойкотировать мероприятие.

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Правда

Референдум подобного рода в России невозможен, поскольку не имеет правовой основы. Российская Федерация находится в правовой категории и статусе государства, наделена всеми функциями, присущими государству, и не является юридическим лицом. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.

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Информация, представленная в листовке, основана на ложных представлениях о правовых основах государства и недостоверна.

В то же время сегодня, 11 сентября, в России проводится единый день голосования. По итогам порядка 4,7 тысячи избирательных кампаний разного уровня в Москве и 81 регионе страны заместят свыше 31 тысячи выборных должностей. В том числе идут прямые выборы 14 губернаторов. Полный перечень проходящих в стране выборов доступен на сайте Центральной избирательной комиссии. Эксперты прогнозируют высокий уровень поддержки действующей власти на этих выборах.

Также рассматривается возможность проведения референдумов о вхождении в состав Российской Федерации в ДНР, ЛНР и на подконтрольных России территориях Украины. Мероприятия планируют организовать до конца осени.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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