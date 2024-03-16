Выборы 16 марта 2024, 11:39 Фейк: массовый вброс бюллетеней произошел на избирательном участке в Благовещенске Данные о «массовом вбросе» бюллетеней в Благовещенске опровергли РИА «Новости»

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В России продолжаются выборы главы государства. В субботу, 16 марта, стартовал второй день голосования. А в Telegram тем временем появляются новые фейки об избирательном процессе. Очередное недостоверное сообщение касалось якобы массового вброса бюллетеней на одном из участков в Амурской области

Фейк

Недостоверную информацию о фиксации массовых вбросов бюллетеней на участке № 389 в Благовещенске Амурской области разместили в одном из Telegram-каналов. Авторы фейка также опубликовали видео, на котором якобы можно видеть тот самый «вброс» избирательных документов.

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Правда

В действительности члены участковой избирательной комиссии после закрытия участка загружали бюллетени из ящиков для надомного голосования. Это стандартная процедура на всех участках, и проходит она после каждого дня голосования при участии наблюдателей.

Таким образом, информация о том, что на участке № 389 в Благовещенске Амурской области зафиксированы массовые вбросы бюллетеней, недостоверна. На распространенном в Сети видео — законная процедура ввода бюллетеней после надомного голосования в КОИБ в присутствии наблюдателей.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.