Фейк: кандидат устроил скандал на избирательном участке в Екатеринбурге | 360°

Выборы 11 сентября 2022, 16:18 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: кандидат устроил скандал на избирательном участке в Екатеринбурге Появился фейковый ролик со скандалом на избирательном участке Екатеринбурга «ВКонтакте»

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В соцсетях распространилось видео, на котором некий кандидат устраивает скандал на избирательном участке в Екатеринбурге. «360» уточнил подлинность этого ролика.

Фейк

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором возмущенный «кандидат Иван Краснов» кричит на членов комиссии на избирательном участке, обнаружив, что его нет в бюллетенях. После спокойного вопроса «А вы зарегистрировались?» он злится еще больше и начинает крушить все вокруг.

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Правда

Видео, распространяемое в социальных сетях, является постановочным, сообщил официальный Telegram-канал Центра общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области.

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Депутат Иван Краснов действительно не зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора Свердловской области, но есть и другие признаки того, что видео фейковое. В помещении расклеены плакаты, отличающиеся от тех, которые разместили на избирательных участках региона на самом деле. Не опечатана урна для голосования, бюллетени по виду тоже отличаются от настоящих. На столах членов комиссии нет списков избирателей. Сотрудника полиции, который должен охранять порядок во время голосования, тоже не видно.

ЦОН Свердловской области указал, что сообщений о скандале на избирательном участке не поступало. Выборы в регионе проходят в штатном режиме, без нарушений.

Кстати, это не первый перфоманс с несуществующим кандидатом Красновым. В конце августа в центре Екатеринбурга появились агитационные листовки от якобы представителя КПРФ с такими же именем и фамилией. Одиозный персонаж пообещал разрушить Ельцин Центр. Уже тогда коммунисты опровергли причастность к агитации и наличие Краснова в своих списках. Они признали происходящее фейком.

В еще одном видео Иван Краснов предлагал «выкопать» вторую ветку метро в Екатеринбурге за три года с помощью студентов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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