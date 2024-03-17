Выборы 17 марта 2024, 11:50 Фейк: избирательные участки в Херсонской области закрыли 17 марта Избирком Херсонской области опроверг информацию о закрытых участках 17 марта РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Сети появились сообщения, что из-за угрозы безопасности избирателей в Херсонской области 17 марта участки для голосования работать не будут. Однако информация оказалась недостоверной.

Фейк

В Telegram-канале о Херсоне появилась информация, что избирательная комиссия Херсонской области приняла решение закрыть все участки в третий день голосования на выборах президента России. Авторы утверждают, что якобы существует угроза обстрелов.

Реклама

Правда

Скриншот СМС-рассылки опубликовали в проукраинских Telegram-каналах. Его распространили от имени руководства избирательной комиссии Херсонской области. В официальном Telegram-канале избиркома опровергли эту информацию.

«Осторожно, фейк! Обращаем внимание, что избирательная комиссия Херсонской области не рассылает подобные СМС-сообщения! По всей Херсонской области 17 марта 2024 года 61 избирательный участок будет открыт для наших избирателей! Последний день основного голосования на выборах президента России будет проходить с 08:00 до 16:00», — указали в комиссии.

Таким образом, информация о закрытых участках недостоверна. Жители региона могут поддержать своего кандидата в третий день голосования.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.