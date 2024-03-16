Выборы 16 марта 2024, 16:00 Фейк: данные ЦИК о явке на выборах не совпали от отчетом ГАС «Выборы» Различия в заявлении ЦИК о явке с отчетом ГАС «Выборы» объяснили подсчетом ДЭГ РИА «Новости»

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Явка в первый день выборов президента России достигла 38,35%. Центризбирком озвучил актуальные данные с учетом россиян, проголосовавших при помощи Дистанционной системы голосования (ДЭГ). Это не учли авторы фейкового вброса, распространившие в социальных сетях сообщения, что представленные ЦИК данные не совпали с отчетом системы ГАС «Выборы».

Фейк

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Telegram-канал «Выборы, всем ЦЫК!» сообщил о якобы расхождениях по явке в первый день выборов президента России 15 марта. Авторы оценили в 2% разницу между отчетом ГАС «Выборы» и озвученными зампредом ЦИК Николаем Булаевым данными о проголосовавших.

Правда

Но никаких противоречий между данными нет. Система ГАС «Выборы» не учитывала дистанционное электронное голосование (ДЭГ), поэтому на сайте объявили о 36,12% пришедших на избирательные участки. Заместитель председателя ЦИК Николай Бурляев на вечернем брифинге рассказал о результатах явки с учетом ДЭГ — 38,35%.

Авторы фейка не учли, что комиссия, в отличие от системы ГАС «Выборы», отслеживала все типы голосования.

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